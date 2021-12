Covid: in Calabria 6 nuovi ricoveri in intensiva e 7 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 22 DIC - Impennata di ricoveri in terapia intensiva Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono, nel saldo tra uscite ed entrate, stati sei i nuovi ingressi, cinque dei quali in provincia di Cosenza. Il tasso di occupazione dei posti letto, che ieri era al 12% dovrebbe così salire attorno al 15.

In lieve aumento anche i ricoveri in area medica, +2, con il totale che arriva a 231. Alto anche il numero delle vittime.

Dopo le sei di ieri, oggi se ne registrano 7 e sono complessivamente 1.563 da inizio pandemia.

I nuovi contagi sono 676 contro i 474 di ieri ed un numero di tamponi leggermente inferiore ma sempre alto, 9.529 (ieri 9.856). Il tasso di positività sale così dal 4,81% al 7,09%. I casi attivi sono 9.294 (+385), gli isolati a domicilio 9.034 (+377) ed i nuovi guariti 284. Ad oggi sono stati fatti 1.574.441 con 102.274 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1099 (44 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1047 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12296 (12122 guariti, 174 deceduti). Cosenza: casi attivi 3200 (89 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3098 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28884 (28183 guariti, 701 deceduti).

Crotone: casi attivi 397 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 385 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9290 (9166 guariti, 124 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3695 (76 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3611 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33450 (33009 guariti, 441 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 817 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 807 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7629 (7516 guariti, 113 deceduti). (ANSA).