COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 22 DIC - Crescono ricoveri e vittime, oltre ai contagi, in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono state sette le vittime dopo le 6 di ieri. E sei sono i nuovi ricoveri in terapia intensiva, numeri che dovrebbero portare ad una occupazione dei posti letto a circa il 15%. In crescita, contenuta (+2), anche i ricoveri in area medica. A conferma della pressione sempre maggiore che il Covid esercita sulle strutture ospedaliere della regione, giungono i numeri relativi all'ospedale Annunziata di Cosenza dove, a stamani, erano occupate 13 postazioni di terapia intensiva su 19 e tutti i 35 posti letto dell'area medica. Per cercare di ovviare a questa situazione, l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha attivato venti nuovi posti letto Covid nel reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero di Cetraro. Per contrastare la quarta ondata l'Asp ha attivato anche le procedure per la somministrazione nei reparti Covid degli anticorpi monoclonali.

Dall'ospedale di Cosenza giunge anche un'altra conferma. Tra i ricoverati, l'85% non è vaccinato. Tra loro ci sono anche una madre settantenne e il figlio quarantacinquenne, provenienti dalla zona ionica. Entrambi sono ricoverati in terapia intensiva con significativi sintomi da covid-19 e una situazione clinica complessa.

Sul fronte contagi, i nuovi positivi 676 contro i 474 di ieri ed un numero di tamponi leggermente inferiore ma sempre alto, 9.529 (ieri 9.856). Il tasso di positività sale così dal 4,81% al 7,09%. I casi attivi sono 9.294 (+385), gli isolati a domicilio 9.034 (+377) ed i nuovi guariti 284. (ANSA).