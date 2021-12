Forze dell'ordine donano kit scolastici per parrocchia

(ANSA) - CROTONE, 21 DIC - Pacchi pieni di libri, quaderni e kit scolastici. Sono i regali consegnati oggi da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza di Crotone alla parrocchia Santissimo Salvatore di Fondo Gesù, uno dei quartieri più difficili e degradati della città.

La Questura di Crotone ed i comandi provinciali dell'Arma e delle Fiamme Gialle hanno risposto all'appello dell'associazione "E' solidarietà" che aveva raccolto la richiesta di aiuto da parte delle Suore della Carità che operano nella parrocchia. In poco tempo sono stati raccolti libri, pennarelli, quaderni, acquarelli, zaini, grembiulini e materiale didattico e che saranno utilizzati per le attività di doposcuola svolte nella parrocchia a favore dei bambini del quartiere. "Un grande slancio di umana solidarietà delle forze dell'ordine - ha detto Maurizio Principe, presidente di E' Solidarietà - che non hanno mai disatteso tutte quelle iniziative di beneficenza che hanno avuto lo scopo ad aiutare chi soffre e chi ha bisogno di assistenza".

La consegna dei doni ad una rappresentanza di bambini di Fondo Gesù è avvenuta nella chiesa del quartiere ed è stata effettuata dal prefetto di Crotone Maria Carolina Ippolito e dai vertici delle forze dell'ordine e del sindaco Vincenzo Voce. Nel corso dell'iniziativa, alla presenza dei familiari, è stato anche ricordato il colonnello Salvatore Gagliano, già comandante provinciale dell'Arma di Crotone dal 2015 al 2017, deceduto lo scorso 8 dicembre all'età di 57 anni a Modena a causa del Covid.

(ANSA).