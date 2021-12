COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - Gli stessi contagi di ieri (474 contro 473) ma con un numero doppio di tamponi fatti, 9.856 contro 4.643. Rallenta la curva di contagio in Calabria con il tasso di positività che scende dal 10,23 al 4,81% ma sono sei le vittime nelle ultime 24 ore con il totale che sale a 1.556. Tre i nuovi ricoveri in terapia intensiva (23) mentre restano stabili a 229 quelli in area medica.

Tra i ricoverati si registrano anche due neonati positivi al Covid, rispettivamente di 10 e 21 giorni, che si trovano nel nel reparto di neonatologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il primo è stato ricoverato ieri proveniente dalla Piana di Gioia Tauro per malessere e difficoltà ad alimentarsi ed è risultato positivo come anche i suoi genitori.

Il secondo è entrato in ospedale oggi ed oltre a lui è contagiata anche la madre. I piccoli sono monitorati costantemente, in regime di isolamento dagli altri piccoli pazienti, da un team di esperti neonatologi.

Sul fronte ospedaliero è da registrare la presa di posizione del sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo al quale non piace la decisione dei vertici dell'Asp di Cosenza di chiudere la terapia sub intensiva dell'ospedale civile "Iannelli" per riconvertirla in rianimazione Covid. La comunicazione è giunta oggi con la disposizione di servizio con la quale - hanno fatto sapere dal Comune - è stato disposto di "procedere all'immediata sospensione dei ricoveri nell'Hoc di Anestesia e rianimazione perché verrà convertita in Rianimazione Covid con il trasferimento dei pazienti nelle unità di Castrovillari e di Rossano. "Pur comprendendo il momento e la situazione - afferma Cennamo - non è pensabile e quindi accettabile da parte nostra sospendere le attività della terapia sub intensiva e con esse quindi tutte le altre. Così facendo non si garantisce il diritto alla salute, già fortemente compromesso".

Il Governatore Roberto Occhiuto, intanto, si è detto contrario all'ipotesi del tampone anche ai sono vaccinati e a quelle di mini lockdown per i giorni di festa che coinvolgano anche gli immunizzati. "Le nuove misure dovranno riguardare solo i non vaccinati, chi ha scelto la scienza non può pagare il prezzo dell'irresponsabilità altrui" ha sostenuto. (ANSA).