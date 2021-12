Covid: Calabria, rallenta curva contagi ma 6 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - Sembra rallentare la curva dei contagi in Calabria. Oggi i nuovi casi sono 474, praticamente come ieri (473) ma con un numero di tamponi oltre il doppio di 24 ore fa, 9.856 contro 4.643. Il tasso di positività scende così al 4,81% dal 10,23. In aumento le vittime, 6 nelle 24 ore, con il totale che sale a 1.556. Oggi non si registrano nuovi ingressi nei reparti ospedalieri (229) ma ci sono tre nuovi ricoveri in terapia intensiva (23). I casi attivi sono 8.909 (+93), gli isolati a domicilio 8.657 (+90) ed i nuovi guariti 375. Ad oggi sono stati fatti 1.564.912 con 101.598 positivi.

Questi sono i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 949 (39 in reparto, 6 in terapia intensiva, 904 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12259 (12085 guariti, 174 deceduti). Cosenza: casi attivi 3118 (95 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3015 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28827 (28129 guariti, 698 deceduti).

Crotone: casi attivi 405 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 396 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9240 (9116 guariti, 124 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3573 (76 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33333 (32895 guariti, 438 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 778 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7599 (7487 guariti, 112 deceduti). (ANSA).