COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 DIC - Aumentano ancora i ricoverati in area medica: dieci i nuovi ingressi in Calabria nelle ultime 24 ore - come riporta il bollettino quotidiano - dove non si arresta nemmeno la corsa del Covid a una settimana dall'ingresso della regione in zona gialla. In totale sono 229 i pazienti attualmente presenti in corsia e che fanno salire la pressione sugli ospedali. Venti quelli in terapia intensiva, -1.

I contagi di oggi ammontano a 475 con 4.643 tamponi eseguiti (in lieve aumento rispetto a ieri: 449 con +5.066) e con il tasso di positività che dall'8,86 della giornata precedente è balzato al 10,23%. Sette i decessi, cinque registrati ieri più i due di oggi, con il totale delle vittime da inizio pandemia che è di 1.550.

A preoccupare sono, però, i casi di covid con compromissione polmonare emersi negli ultimi giorni anche tra i neonati. Oltre alla vicenda della bambina di sette mesi di Cosenza ricoverata in terapia intensiva e poi intubata, che proprio ieri, a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni è stata trasferita a Roma a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare nell'ospedale Bambino Gesù di Roma - e le cui condizioni secondo i medici che l'hanno presa in carico sono sempre critiche ma migliorate - ci sono anche altri due neonati, uno di sei e l'altro di otto mesi, tra i piccoli finiti in ospedale dopo essere stati contagiati dai familiari risultati positivi. E' accaduto, in quest'ultima circostanza, in provincia di Vibo Valentia dove proprio sabato sono iniziate le vaccinazioni dei piccoli di età compresa tra i cinque e gli undici anni. Per uno dei due neonati vibonesi, in condizioni più preoccupanti, si è anche reso necessario il trasferimento nell'ospedale di Catanzaro. (ANSA).