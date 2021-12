Vendeva prodotti ittici senza autorizzazione, sanzionato

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 18 DIC - Sorpreso a vendere prodotti ittici senza essere in possesso di una qualsiasi autorizzazione e della prevista documentazione attestante la tracciabilità del pescato.

Un commerciante di prodotti ittici di Isola Capo Rizzuto è stato sanzionato dagli agenti della Polizia di Stato Divisione Pasi-Squadra amministrativa della Questura di Crotone che hanno operato l'attività di controllo assieme agli uomini della Capitaneria di porto della città.

All'esercente, che stava svolgendo l'attività in forma ambulante, è stata comminata una multa per la violazione accertata e gli sono stati sequestrati, contestualmente, 15 chilogrammi di prodotto ittico. (ANSA).