Deteneva tre testuggini di specie protetta,denunciato

(ANSA) - MAMMOLA, 18 DIC - Aveva in casa tre "testuggini di Hermann", rettili tipicamente mediterranei, presenti in Calabria fino a 1.500 metri di altezza, inseriti nella lista delle specie autoctone in via di estinzione per le quali è vietato il prelievo in natura. Un pensionato, N.M., di Mammola, è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa detenzione illegale di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

I militari, a seguito di una perquisizione domiciliare, con la collaborazione dei militari della stazione "Parco" di Mammola, hanno individuato gli animali ciascuno di dimensioni comprese tra i 4 e 5 cm. e del peso di circa 20 grammi, in discrete condizioni di salute. Gli esemplari sono stati affidati al centro di recupero "Tartanet" di Brancaleone. (ANSA).