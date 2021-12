Covid:in Calabria 559 nuovi contagi e un decesso

(ANSA) - CATANZARO, 18 DIC - Resta sempre su livelli alti il dato giornaliero relativo ai nuovi contagi in Calabria. Sono 559 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 573, con 8.643 tamponi e il tasso di positività che scende lievemente al 6,47%(6,85). C'è un decesso in più, in provincia di Catanzaro, e il totale delle vittime sale a 1.543. Sempre più o meno dell'ordine di una decina i nuovi ricoveri nei reparti di area medica, +9 (217) e uno in più nelle terapie intensive (19).

Aumentano di 75 unità i guariti (90.262); gli attualmente positivi sono 8.395 (+483) mentre gli isolati a domicilio sono 473 in più (8.159).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto segnalano i Dipartimenti di Prevenzione delle dalle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.545.347 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 100.200.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 881 (31 in reparto, 5 in terapia intensiva, 845 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.174 (12.001 guariti, 173 deceduti); Cosenza: casi attivi 3.032 (96 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.929 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.667 (27.973 guariti, 694 deceduti); Crotone: casi attivi 397 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 391 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.174 (9.050 guariti, 124 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 3.237 (74 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3.156 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.824 (32.391 guariti, 433 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 765 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 755 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.535 (7.426 guariti, 109 deceduti). (ANSA).