Anziano allontanatosi da casa, ritrovato in buona salute

(ANSA) - BUONVICINO, 18 DIC - E' stato trovato nella notte, un ottantaduenne di Buonvicino di cui non si avevano notizie dal tardo pomeriggio di giovedì. A ritrovare l'anziano che sarebbe in buona salute sono stati alcuni suoi parenti.

Dalla serata di ieri sulla vicenda era stata allertata, dalla Prefettura di Cosenza, la stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. I tecnici hanno concentrato le loro ricerche in torno ai posti noti all'uomo scomparso che si era allontanato senza alcun motivo dalla propria abitazione mettendo in allarme i familiari.

Alle ricerche oltre agli uomini del Soccorso alpino hanno partecipato i carabinieri della Stazione di Diamante e i Vigili del fuoco. (ANSA).