Vaccini: alla Cri di Crotone iniziata somministrazione bimbi

(ANSA) - CROTONE, 17 DIC - L'Asp di Crotone ha dato il via questo pomeriggio alla vaccinazione per i bambini della fascia di età 5-11 anni nell'hub vaccinale della Croce rossa dove - tra clown e supereroi impiegati per far trascorrere il tempo ai più piccoli - c'era una pediatra dell'ospedale che ha somministrato le prime dosi ai nove bambini prenotati. Le vaccinazioni ai più piccoli continueranno anche sabato e domenica alla Croce rossa con la presenza dei pediatri dell'ospedale. Intanto il segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri, Martino Barretta, nel corso di una diretta facebook con la Protezione civile regionale, ha annunciato che è stato raggiunto l'accordo con l'Asp per le sedi dove vaccinare i bambini alla presenza dei pediatri di famiglia.

Si inizia lunedì 20 dicembre alla Croce rossa di Crotone dalle 15 alle 17 poi mercoledì 22 e giovedì 23 al centro vaccinale il Granaio (dove normalmente vengono fatte le vaccinazioni obbligatorie) sempre dalle 15 alle 17. Nel territorio sono state individuate le sedi del poliambulatorio di Cirò Marina, dove si vaccineranno i bambini martedì 21 dicembre e giovedì 23 dicembre dalle 15 alle 17, e nel distretto sanitario di Campizzi di Mesoraca per la giornata di martedì 21 dicembre dalle 15 a 17. (ANSA).