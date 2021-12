Droga:in auto con 4 kg tra marijuana e hascisc,arrestato

(ANSA) - CROTONE, 17 DIC - Viaggiava in auto con oltre tre chili di marijuana e quasi uno di hascisc. Un uomo di 31 anni, P.A., è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Crotone con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

I poliziotti, nel corso di un servizio di controllo del territorio sulla statale 106, hanno notato un veicolo impegnato in una manovra pericolosa decidendo di fermarlo. All'interno del bagagliaio, contenute in un scacco nero, sono state trovate quattro buste da sottovuoto in plastica trasparente contenenti oltre tre chili di marijuana essiccata e due panetti di sostanza solida di colore marrone del tipo Hashish del peso lordo di 972 grammi. Il materiale è stato sequestrato. (ANSA).