Covid: positivo non aspetta ambulanza e prende bus, bloccato

(ANSA) - CATANZARO, 17 DIC - E' stato dimesso dall'ospedale di Catanzaro ma stanco di aspettare l'ambulanza che, essendo positivo al Covid, avrebbe dovuto riportarlo a casa - in un comune del Crotonese - ha deciso di lasciare il nosocomio e prendere un pullman in servizio extraurbano. Il gesto non è sfuggito ai sanitari dell'ospedale che hanno subito avvertito la polizia. Contattato telefonicamente dagli agenti, l'uomo ha detto di trovarsi su un pullman alla periferia della città. Il mezzo è stato fermato dai poliziotti ed è stata fatta intervenire un'ambulanza che si è occupata del trasporto a casa.

Per lui scatterà una denuncia. Il pullman ha poi potuto riprendere regolarmente la sua marcia. (ANSA).