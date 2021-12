COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 17 DIC - Si mantiene sempre su livelli preoccupanti il numero di contagi giornalieri in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 573 nuovi positivi, il giorno precedente erano stati 691. Scende rispetto al dato precedente il tasso di positività che si ferma al 6,85%, con 8.363 tamponi, dopo che ieri era schizzato al 9,88. Non si allenta la pressione nei reparti di area medica con quattro ricoveri in più (208), mentre diminuiscono le presenze in terapia intensiva, due in meno(18).

Contagi, dopo il boom di ieri, e vaccinazioni sono gli argomenti che tengono banco a livello regionale. Sono un migliaio i bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni prenotati dai genitori per essere sottoposti alla vaccinazione anti Covid nella regione. Il dato emerge dalla piattaforma per le prenotazioni e reso noto dalla protezione civile regionale.

Ieri, nel primo giorno di somministrazione - in Calabria la vaccinazione avviene prevalentemente di pomeriggio - i bambini che hanno ricevuto il siero sono stati 250.

Sempre in tema di immunizzazioni, Amalia Bruni, consigliere regionale, medico e ricercatrice, sottolinea la "necessità e urgenza di vaccinare i pazienti fragili e quelli affetti da demenza sia nelle strutture, sia a domicilio" e insiste perché "si mettano in campo tutte le risorse comprese le Unità speciali di continuità assistenziale alle quali da poco è stato rinnovato il contratto". Rassicura sulle azioni per ampliare la platea dei vaccinati il presidente della Regione Occhiuto. "In Calabria - dice - stiamo fronteggiando l'epidemia ottenendo grandi risultati sulle vaccinazioni. Abbiamo superato il target che Figliuolo ci aveva assegnato. Stiamo lavorando anche con le unità mobili messe a disposizione dalla struttura commissariale.

Stiamo comunque andando bene perché abbiamo fatto 250mila vaccinazioni dall'inizio del mese. Da questo punto di vista la Calabria non è più tra le ultime regioni". (ANSA).