Botti:fuochi pirotecnici insieme ad altra merce,una denuncia

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 17 DIC - Numeroso materiale pirotecnico è stato sequestrato, in un esercizio commerciale di Isola Capo Rizzuto, da personale della Divisione Pasi - Squadra Amministrativa della Questura di Crotone.

Nel corso dei controlli è stata accertata la presenza di un deposito contenente diversi manufatti pirotecnici senza il rispetto delle minime misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Ammucchiati insieme a merce di ogni genere e senza che vi fosse alcuna interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, è stato trovato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico assieme a prodotti pirotecnici privi di qualsiasi riconoscimento o marchio attestante la conformità (marchio CE). Alla luce di ciò il titolare dell'esercizio è stato denunciato in stato di libertà e contestualmente la merce è stata sequestrata. (ANSA).