Vaccini: in Calabria al via nel pomeriggio dosi a bambini

(ANSA) - CATANZARO, 16 DIC - Inizieranno nel pomeriggio, in Calabria, le vaccinazioni contro il Covid per i bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. La piattaforma per le prenotazioni è già stata attivata ma al momento non sono disponibili i dati di coloro che hanno già aderito alla campagna che si sapranno solo in serata. In Calabria sono 114.105 i ragazzi tra i 5 e gli 11 anni vaccinabili. Nella fascia di età 12-19 anni, hanno fatto la prima dose il 73,01% dei 147.409 componenti la platea, il 66,61% dei quali ha fatto anche la seconda dose.

L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza deve completare l'apertura dei centri vaccinali e le prenotazioni. Per ora sono pochi i centri disponibili dove prenotarsi. Il centro di via degli Stadi sarà operativo da domenica e nel weekend è stato organizzato un vax family day a Rende, nella zona del centro commerciale Metropolis. Dalla direzione sanitaria dell'Azienda fanno sapere che entro la settimana saranno attivi tutti i centri.

A Catanzaro, il punto vaccinale dell'ospedale Ciaccio De Lellis dell'omonima Azienda ospedaliera si è attrezzata per l'avvio delle vaccinazioni dei bambini. Avranno un ingresso, un ambulatorio ed una sala d'aspetto dedicate a loro. E' previsto anche il coinvolgimento di due associazioni di volontariato, quali il Tribunale Diritti del Minore e le Impronte del Cuore, al fine di garantire accoglienza adeguata e personalizzata ai bambini ed alle famiglie.

Le vaccinazioni al Ciaccio De Lellis sono programmate dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20. La domenica pomeriggio sarà possibile accedere con modalità open day. (ANSA).