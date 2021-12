Natale: dona un giocattolo, iniziativa Protezione civile

(ANSA) - CATANZARO, 16 DIC - Natale è da sempre la festa dei piccoli ma non per tutti è un momento spensierato: ci sono bimbi che si trovano in ospedale e lottano per la vita, altri che sono ospitati in centri anti-violenza insieme alle loro madri per sfuggire ad un padre aguzzino e molestatore, oppure chi è stato abbandonato e la sua casa è un orfanotrofio e ancora chi ha genitori senza lavoro e sanno già che non riceveranno alcun regalo. Ai doni per questi bambini ci vuole pensare quest'anno la Protezione Civile Calabria grazie ad una straordinaria rete di associazioni e al buon cuore dei calabresi. Lo rende noto la stessa Protezione civile.

Sabato 18 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, in alcuni punti individuati su tutto il territorio regionale, sarà possibile donare un giocattolo grazie all'iniziativa "A Natale puoi". I giochi, nuovi, possono essere conferiti a Catanzaro all'Hub ente fiera "Magna Graecia", a Crotone al palazzo comunale, a Reggio nell'area via Aschenez-Largo Castello, a Rende nel piazzale del centro commerciale Metropolis, a Vibo al Palavalentia. Nei punti di Catanzaro, Cosenza e Vibo si potrà donare anche nella giornata di domenica 19 dicembre negli stessi orari. (ANSA).