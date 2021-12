COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 16 DIC - Impennata di contagi Covid in Calabria, passati dai 372 di ieri ai 691 di oggi. Il dato del bollettino giornaliero era ancora più allarmante, +929 casi. Ma il dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria ha poi precisato che nel computo dei 929 - un dato che avrebbe riportato la regione ai livelli del novembre 2020 quando fu raggiunto un picco di quasi mille casi giornaliero - sono finiti anche i contagi individuati della provincia di Cosenza registrati, però, nella giornata di ieri e che non erano stati inseriti nel bollettino del 15 dicembre per un problema di carattere informatico. In particolare, si tratta di 238 casi sui 929 totali indicati oggi. Il che spiega anche il numero di tamponi che risultavano processati ieri, 9.400, quasi 3.000 in più rispetto al giorno precedente.

Tre le vittime nelle ultime 24 ore con il totale che arriva a 1.536. In lieve crescita anche il numero dei ricoverati. Nel saldo tra ingressi e dimissioni, in area medica si registrano due nuovi pazienti (il totale è 204), così come in terapia intensiva (20).

Oggi, intanto, anche in Calabria sono iniziate le vaccinazioni per i bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. La piattaforma per le prenotazioni è già stata attivata e oggi sono iniziate le prime somministrazioni. In Calabria sono 114.105 i ragazzi tra i 5 e gli 11 anni vaccinabili. L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza deve completare l'apertura dei centri vaccinali e le prenotazioni. Il centro di via degli Stadi sarà operativo da domenica e nel weekend è stato organizzato un vax family day a Rende, nella zona del centro commerciale Metropolis. Dalla direzione sanitaria dell'Azienda, comunque, fanno sapere che entro la settimana saranno attivi tutti i centri. Per la somministrazione del siero ai più piccoli sono stati predisposti hub dedicati e hub che, invece, faranno il servizio solo in alcuni giorni per poter riservare una corsia preferenziale e un'accoglienza speciale ai bimbi. Il centro vaccinale dell'ospedale Ciaccio De Lellis dell'omonima Azienda ospedaliera, per esempio, si è attrezzato con un ingresso, un ambulatorio ed una sala d'aspetto dedicate a loro ed il coinvolgimento di due associazioni di volontariato. (ANSA).