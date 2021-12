L'impegno promozionale del Cosenza Calcio sul territorio

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Proseguono le attività di promozione sul territorio del Cosenza Calcio. Nell'ambito della iniziative programmate dalla Società, si è tenuto un evento presso la fabbrica Amarelli di Corigliano Rossano, eccellenza internazionale nel campo della lavorazione e commercializzazione della liquirizia, che ha visto la partecipazione del Presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, rappresentanti politici e imprenditori del territorio come Vincenzo Bianchimano (Coab), Roberto Rugna (Italiana Gas), Ernesto Made (Salumificio Madeo), Enrico Pirro (Pasta Pirro), Giovanni Mastrangelo (Igp Clementine di Calabria).

"Il Cosenza è la squadra di tutti - ha detto Il Presidente Eugenio Guarascio - Abbiamo tanti tifosi che ci seguono, imprenditori che sostengono il nostro progetto e altri che si stanno avvicinando. Il nostro impegno è finalizzato a veicolare un'immagine positiva del Cosenza per valorizzare gli investimenti". Consapevole delle potenzialità della collaborazione con le Società calcistiche il Presidente di Confindustria Cosenza ha sottolineato: "C'è sempre stato un forte connubio tra le aziende e il calcio perché è lo sport più amato dagli italiani. Proprio per questo forte connubio le imprese giocano un ruolo chiave, intanto per dare il loro contributo affinché la squadra possa essere vincente e anche perché c'è un ritorno importante e un collegamento diretto con i propri consumatori che sono i tifosi della squadra. Il Cosenza è una squadra che ha una tifoseria vasta e proprio per l'amore per questa squadra e il fatto che i calabresi sono un po' in giro per tutto il mondo travalica i confini della città e della provincia. Anche sullo Jonio ci sono tanti imprenditori e tanti tifosi che hanno a cuore il Cosenza Calcio". (ANSA).