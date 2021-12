COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 15 DIC - Non accenna a fermarsi la crescita della curva dei ricoveri di pazienti Covid (202) nei reparti degli ospedali calabresi. L'incremento di oggi è di 12 ingressi e segue il +15 di ieri ed il +12 dell'altro ieri.

Leggera flessione, invece, per le terapie intensive che scendono di due (18). In calo i nuovi contagi: sono stati 372 (ieri 459) con il tasso di positività che, però, sale dal 5,35 al 6%. Si registra anche una vittima con il totale che sale a 1.533.

Il virus non risparmia le scuole. A Reggio 37 casi positivi sono stati riscontrati nel liceo scientifico "Da Vinci" che dovrà proseguire le lezioni in modalità Dad. Anche per questo, la strada da battere con sempre maggiore decisione rimane quella della vaccinazione. Lo sa bene il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto che oggi ha inaugurato un centro vaccinale a Platì, nel reggino. "Siamo qui per aprire un centro, in un Comune - ha detto - dove c'è una percentuale di vaccinati molto bassa. Ringrazio il commissario dell'Asp di Reggio Calabria, che si è subito attivato insieme alle amministrazioni comunali di Platì, San Luca e Africo. È bello che siano presenti tutte le istituzioni per dire ai cittadini che lo Stato in questi Comuni c'è, e che lo Stato vuole fare il suo dovere per assicurare quei diritti che possono essere assicurati soltanto dallo Stato". Risultati positivi ce ne sono. E' sempre il governatore, con un tweet, a ricordare che "dall'inizio della campagna vaccinale in Calabria sono state somministrate 3milioni di dosi" e nel solo mese di dicembre 2021 abbiamo già superato le 200mila inoculazioni".

Poste italiane, inoltre, ha annunciato per domani l'arrivo nella regione di 46 mila dosi di vaccini Moderna che attraverso i furgoni di Sda riforniranno i centri abilitati alla vaccinazione presenti sul territorio delle cinque province calabresi. (ANSA).