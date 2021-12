Covid: Calabria, continua a crescere curva dei ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 15 DIC - Prosegue in m maniera apparentemente inarrestabile la salita della curva dei ricoveri (202) nei reparti degli ospedali calabresi di pazienti Covid.

Oggi l'incremento è di 12 che segue il +15 di ieri ed il +12.

Leggera flessione, invece, per quelli in terapia intensiva che scendono di due (18). Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 372 (ieri 459) con il tasso di positività che sale dal 5,35 al 6%. Si registra anche una vittima con il totale che sale a 1.533. I casi attivi sono 7.042 (+155), gli isolati a domicilio sono 6.822 (+145) ed i nuovi guariti 216. Ad oggi sono stati fatti 1.518.941 tamponi con 98.139 positivi. Sono i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 740 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 708 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.095 (11.925 guariti, 170 deceduti). Cosenza: casi attivi 2.428 (89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.331 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.530 (27.840 guariti, 690 deceduti). Crotone: casi attivi 308 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 301 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.136 (9.013 guariti, 123 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.816 (68 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.742 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.485 (32.054 guariti, 431 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 666 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 656 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.421 (7.312 guariti, 109 deceduti). (ANSA).