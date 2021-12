Aggredisce e picchia la moglie, arrestato 50enne a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 15 DIC - Ha aggredito per l'ennesima volta la moglie davanti alla loro figlia che si è rivolta al 113. E' accaduto a Cosenza dove gli agenti della Squadra volante della Questura hanno arrestato un cinquantenne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Dopo la segnalazione, i poliziotti sono immediatamente intervenuti nell'abitazione della coppia e hanno cercato di placare l'ira dell'uomo che, nonostante la presenza del personale della Questura, ha tentato di colpire la donna.

Dalle dichiarazioni raccolte da parte della vittima è emerso che le violenze e le aggressioni sia fisiche che verbali si protraevano da diverso tempo. A causa delle ferite riportate anche in questa circostanza, la donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale civile dell'Annunziata. (ANSA).