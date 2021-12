COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 14 DIC - Tornano ad aumentare i contagi in Calabria dove crescono anche i ricoveri in area medica. Sono 459 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, con 8.578 tamponi eseguiti e un tasso del 5,35%, era al 5,40. Nuova impennata di ingressi nei reparti di area medica con 15 nuovi pazienti per un totale di 190 ricoverati mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono 20 (-1). Da registrare anche un decesso che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a1.532.

Non diminuisce, quindi, l'allarme per il trend in costante crescita dei parametri che hanno portato al passaggio in zona gialla del territorio che va dal Pollino allo Stretto.

Per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che valuta positivamente l'accelerazione impressa dal Governo in merito alla proroga dello stato di emergenza legato alla gestione della pandemia, c'è una sola strada da percorrere: "bisogna rafforzare i presidi sanitari e intensificare la campagna vaccinale. L'emergenza, purtroppo, non è ancora finita".

E sulla necessità di agire per ampliare l'immunizzazione sono concordi anche i sanitari in prima linea. Ad allarmare oggi è anche la notizia relativa al caso di una bimba di sette mesi positiva al Covid 19 ricoverata nel reparto di neonatologia e terapia intensiva pediatrica all'Annunziata di Cosenza e che presenta un quadro clinico complesso. Ha, infatti, una polmonite interstiziale che ha compromesso il cinquanta per cento dei polmoni. La piccola paziente è costantemente monitorata e, al momento, è supportata nella respirazione con ventilazione non invasiva e non intubata.

Sul fronte dei controlli ancora interventi delle forze dell'ordine che a Reggio Calabria hanno sospeso una serata danzante non autorizzata con 400 persone e assenza di mascherine e green pass. (ANSA).