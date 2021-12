Aggredisce e picchia la moglie per futili motivi,arrestato

(ANSA) - GASPERINA, 14 DIC - Avrebbe aggredito per futili motivi la moglie nella loro abitazione, prima verbalmente e poi con schiaffi al volto e calci alle gambe. Un cinquantaseienne con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri a Gasperina.

I militari, intervenuti in un'abitazione del paese a seguito di una richiesta giunta al 112, hanno trovato la donna, di 51 anni, che, stanca di subire angherie da parte del coniuge che si ripetevano da tempo e talvolta anche più volte nella stessa giornata, ha ricostruito con precisione altri episodi di maltrattamenti e percosse avvenuti in precedenza.

Secondo il racconto della vittima dei maltrattamenti fisici e psicologici, il cinquantaseienne avrebbe più volte e in più occasioni aggredito verbalmente e fisicamente la coniuge con calci, schiaffi, pesanti insulti e soprusi. (ANSA).