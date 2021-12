Ripreso mentre tenta di scassinare self-service,arrestato

(ANSA) - MONTEPAONE, 13 DIC - Stava tentando di scassinare la colonnina self-service della cassa automatica di un distributore di carburante nella frazione lido di Montepaone per impossessarsi del denaro contenuto all'interno. Un quarantunenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri che, nel giro di poco tempo, lo hanno individuato e bloccato.

L'uomo, infatti, mentre tentava di compiere il furto, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e i militari, che si sono avvalsi anche di una serie di testimonianze acquisite sul posto, sono riusciti a risalire alla sua identità. Il quarantunenne, inoltre, al momento dell'arresto indossava gli stessi indumenti ed è stato trovato in possesso degli arnesi da scasso utilizzati per compiere il furto. (ANSA).