Troppi casi Covid scuole comune Calabria, sindaco le chiude

(ANSA) - VILLAPIANA, 12 DIC - Il sindaco di Villapiana, Paolo Montalti, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel centro del cosentino, con l'adozione della didattica a distanza.

Montalti ha preso la decisione in considerazione dello "stato di forte preoccupazione diffuso nella popolazione - é detto nell'ordinanza emessa dal primo cittadino - per il rischio di contagio da Coronavirus soprattutto nelle scuole, che ad oggi è in crescita esponenziale".

Il sindaco Montalti ha ritenuto "sussistente il dovere dell'Amministrazione di rispondere, con tutte le misure necessarie, alle preoccupazioni di un'intera collettività", stabilendo di "sospendere fino al prossimo 23 dicembre le attività didattiche in tutte le scuole ubicate sul territorio comunale". (ANSA).