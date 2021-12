Covid:Calabria,giù ricoveri rianimazioni,aumento area medica

(ANSA) - CATANZARO, 12 DIC - Diminuiscono di due unità in Calabria i ricoveri per Covid nei reparti di rianimazione, con il totale che da 22 passa a 20. Aumentano, invece, di 5 unità quelli in area medica, raggiungendo la cifra complessiva di 163.

E' quanto riferisce il Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base dei dati forniti dalle cinque Aziende sanitarie provinciali I nuovi decessi sono 3, uno a Cosenza, uno a Catanzaro e uno a Vibo Valentia, con il totale che raggiunge quota 1.527. Nella regione ci sono, inoltre, 453 nuovi contagiati, 28 in meno rispetto a ieri (totale 97.119). Il tasso di positività cresce portandosi al 7,96% (ieri era stato il 6,69), rispetto a 5.694 tamponi effettuati, in calo visto che ieri erano stati 7.186 (totale 1.500.662). I casi attivi sono, complessivamente, 6.701 (+310), gli isolati a domicilio 6.518 (+307) ed i nuovi guariti 140 (-14).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 732 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 706 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.990 (11.821 guariti, 169 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.463 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.374 (27.686 guariti, 688 deceduti).

- Crotone: casi attivi 276 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.050 (8.928 guariti, 122 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.524 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.468 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.252 (31.823 guariti, 429 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 579 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 571 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.365 (7.256 guariti, 109 deceduti). (ANSA).