Racket: Calabria, nuova intimidazione a bar-tabaccheria

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 DIC - Nuova intimidazione ai danni del titolare di un bar-tabaccheria a Vibo Valentia, già obiettivo in passato di danneggiamenti. Persone non identificate hanno sparato dieci colpi di pistola contro il locale, ubicato nella periferia della città.

Sull'episodio ha avviato indagini la Squadra mobile di Vibo Valentia. L'ipotesi investigativa che viene presa maggiormente in considerazione é che l'intimidazione possa avere una matrice estorsiva. (ANSA).