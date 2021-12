Covid:Calabria;stabili ricoveri in rianimazione, più contagi

(ANSA) - CATANZARO, 11 DIC - Sono stabili i ricoveri per Covid, fermi a quota 22, nei reparti di rianimazione della Calabria. Si conferma, invece, com'era già avvenuto ieri, la riduzione di degenti nelle aree mediche, che passano da 161 a 158. Cinque i nuovi decessi, 3 a Reggio Calabria ed uno ciascuno a Catanzaro e Cosenza, con il totale che raggiunge quota 1.524.

Aumentano i nuovi contagiati, che sono 481 rispetto ai 360 di ieri (totale 96.666). Anche il tasso di positività registra un incremento, passando dal 4,92% al 6,69. I nuovi tamponi effettuati sono 7.186, con il totale che arriva a 1.494.968. I casi attivi sono, complessivamente, 6.391 (+322), gli isolati a domicilio 6.211 (+325) ed i nuovi guariti 154 (-88). Questi i dati relativi alla situazione dell'incidenza del Covid-19 in Calabria comunicati alla Regione dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 728 (21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 701 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.989 (11.821 guariti, 168 deceduti) - Cosenza: casi attivi 2.263 (82 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.171 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.334 (27.647 guariti, 687 deceduti) - Crotone: casi attivi 281 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.045 (8.923 guariti, 122 deceduti) - Reggio Calabria: casi attivi 2.446 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.395 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.158 (31729 guariti, 429 deceduti) - Vibo Valentia: casi attivi 547 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 539 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.362 (7.254 guariti, 108 deceduti). (ANSA).