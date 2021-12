Covid:Speranza firma ordinanza, Calabria da lunedì in giallo

(ANSA) - CATANZARO, 10 DIC - Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza per il passaggio della Calabria in area gialla. Lo riferisce il ministero della Salute.

L'effetto dell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per il passaggio della Calabria in area gialla parte da lunedì 13 dicembre prossimo.

Secondo i dati contenuti nel monitoraggio settimanale la Calabria è all'11,8% di occupazione in terapia intensiva (contro la soglia del 10%) e al 16,8% in area medica (contro la soglia del 15%). L'incidenza a 7 giorni per il periodo 3-9 dicembre è 119,0 per 100mila abitanti, sopra la soglia di 50 che consente il tracciamento, ed è in crescita per la terza settimana (99,7 per 100mila abitanti per il periodo 26 novembre-2 dicembre e 69,2 per 100mila abitanti nel periodo 19-25 novembre). (ANSA).