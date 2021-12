Covid:Calabria, aumentano ancora ricoveri nelle rianimazioni

(ANSA) - CATANZARO, 10 DIC - Aumentano ancora i ricoveri per Covid nei reparti di rianimazione della Calabria. I degenti sono in tutto 22, 2 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda l'area medica, i degenti diminuiscono di 3 unità, con il totale che si riduce a 161. I nuovi contagi sono 360, 15 in meno rispetto a ieri. Due le vittime, che portano il totale dei morti nella regione a 1.519. Il tasso di positività tocca quota 4,92%, con un sensibile calo rispetto a ieri, quando era stato l'8,39%.

I nuovi tamponi eseguiti sono 7.317 (totale 1.487.782). Gli attualmente positivi sono 6.069 (+116), gli isolati a domicilio 5.886 (+117) ed i nuovi guariti 242 (+104). I dati sono stati resi noti dalla Regione in base alle comunicazioni delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 612 (23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 583 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.988 (11.821 guariti, 167 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.219 (78 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.131 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.290 (27.604 guariti, 686 deceduti).

- Crotone: casi attivi 253 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 251 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.031 (8.909 guariti, 122 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.338 (49 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.283 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.090 (31.664 guariti, 426 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 520 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 511 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.331 (7.223 guariti, 108 deceduti). (ANSA).