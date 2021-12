Covid: Calabria, stabile curva contagi, salgono rianimazioni

(ANSA) - CATANZARO, 09 DIC - Si mantiene stabile verso l'alto la curva dei contagi da Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 375 contro i 323 ed un numero leggermente inferiore di tamponi che fa si che il tasso di positività salga dal 6,5 all'8,39%. Tre le vittime che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.517. Oggi, nel saldo tra ingressi ed uscite, si registra un lieve calo (-4) nei ricoveri in area medica (164) ma tre nuovi ingressi in terapia intensiva (20).

Gli attualmente positivi sono 5.953 (+234), gli isolati a domicilio 5.769 (+235) ed i nuovi guariti 138. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 1.480.465 con 95.825 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 613 (24 in reparto, 6 in terapia intensiva, 583 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11941 (11774 guariti, 167 deceduti); Cosenza: casi attivi 2200 (77 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28205 (27520 guariti, 685 deceduti); Crotone: casi attivi 230 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9024 (8902 guariti, 122 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 2274 (52 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2217 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32017 (31592 guariti, 425 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 510 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 502 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7299 (7191 guariti, 108 deceduti). (ANSA).