Covid:Calabria, +9 ricoveri in reparti cura, -3 rianimazioni

(ANSA) - CATANZARO, 08 DIC - Nove ricoveri in più nei reparti di cura e tre in meno nelle rianimazioni; tre nuovi decessi; stabilità nel numero dei contagiati ed aumento del tasso di positività. Sono questi i dati principali della situazione del Covid in Calabria alla luce del Bollettino emesso dalla Regione sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie provinciali.

I ricoverati in area medica passano da 159 a 168, mentre quelli nei reparti di rianimazione si riducono da 20 a 17. I nuovi contagiati sono 323, un dato in lieve diminuzione rispetto a quello di ieri, quando erano stati 328 (dato complessivo 95.450). I tre decessi si registrano nelle province di Cosenza e di Vibo Valentia, con il totale che raggiunge quota 1.514 su tutto il territorio regionale. I nuovi tamponi eseguiti sono stati 4.970, portando il totale a 1.475.994. Il tasso di positività aumenta da 4,57% a 6,50. I casi attivi sono 5.719 (+161), gli isolati a domicilio 5.534 (+155) ed i nuovi guariti 159 (-14).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 556 (25 in reparto, 6 in terapia intensiva, 525 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.923 (11.756 guariti, 167 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.140 (79 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.055 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.200 (27.516 guariti, 684 deceduti).

- Crotone: casi attivi 204 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.006 (8.885 guariti, 121 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.198 (52 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.141 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.934 (31.510 guariti, 424 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 496 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.282 (7.174 guariti, 108 deceduti). (ANSA).