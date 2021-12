Morra, in Calabria lo Stato deve ancora arrivare

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 06 DIC - "Con i componenti del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica abbiamo rilevato quanto sia necessario investire in Calabria non solo sul piano della repressione della criminalità organizzata, ma soprattutto in termini di Stato. Perchè quando lo Stato è assente altri poteri gli subentrano. Forse lo Stato qui ancora deve arrivare". Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, parlando con i giornalisti a conclusione della prima giornata di audizioni che l'organismo ha tenuto nella Prefettura di Reggio Calabria.

"Il bilancio delle audizioni - ha aggiunto Morra - è in fieri perché dobbiamo farne altre importanti domani. Oggi con tre rappresentanti della stampa, Michele Albanese, Lucio Musolino e Alessia Candito, abbiamo avuto modo di ragionare su questioni fondamentali per la Calabria".

La Commissione ha sentito, inoltre, il prefetto Massimo Mariani, i vertici delle forze dell'ordine ed il commissario dell'Azienda sanitaria provinciale, Gianluigi Scaffidi. (ANSA).