Green pass:nessun disagio a Cosenza,poche mascherine in giro

(ANSA) - COSENZA, 06 DIC - Non si registrano particolari disagi a Cosenza e nell'area urbana nel primo giorno di introduzione delle nuove norme di contrasto al Covid che prevendono l'estensione del Green pass anche ai mezzi di trasporto locale, utilizzati ogni giorno da centinaia di persone per spostarsi. Le nuove regole introdotte dal governo comportano un ulteriore e significativo aumento dei controlli. Le aziende hanno predisposto personale ausiliario per intensificare i controlli e verificare il possesso del Green pass oltre che del ticket di viaggio, unitamente alle forze dell'ordine.

Piazza Matteotti è stato individuato come hub di interscambio dove effettuare maggiori controlli, perché è il luogo dove giungono i mezzi di trasporto provenienti dai paesi limitrofi e dunque con maggior flusso di persone e studenti. L'altro punto nodale della città è il piazzale delle Autolinee dove operano tutte le compagnie di trasporto locale, regionale e interregionale.

"Al momento - fanno sapere dall'amministrazione dell'Amaco - non si è registrata alcuna anomalia né disagio. I nostri verificatori stanno effettuando verifiche a campione su tutte le corse".

Pochi invece i cosentini per la città con le mascherine indossate anche all'aperto come invece prescrive la delibera del presidente della Regione Roberto Occhiuto entrata in vigore da oggi in tutta la regione. (ANSA).