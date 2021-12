Vaccini: Occhiuto, in Calabria dati straordinari su aumento

(ANSA) - CATANZARO, 03 DIC - "Il generale Figliuolo, in merito alla campagna vaccinale, aveva dato dei target alle diverse Regioni per i primi giorni di dicembre. Noi, invece di fare 12.500 somministrazioni, l'altro ieri ne abbiamo fatte 15 mila e ieri quasi 13 mila".

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione e Commissario per la Sanità in Calabria, in un'intervista al Giornale Radio Rai.

"La Calabria - ha aggiunto - ha una platea numericamente meno consistente rispetto alle altre Regioni, anche perché da noi la campagna vaccinale è partita con ritardo. Nonostante questo abbiamo avuto dati straordinari di aumento delle vaccinazioni".

"Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale - ha detto ancora Occhiuto - stiamo lavorando per avere una reale cognizione del debito e stiamo intervenendo per aumentare il numero delle terapie intensive dedicate all'emergenza Covid. E poi sto agendo per riorganizzare il sistema dell'emergenza-urgenza. Spesso muoiono calabresi perché le ambulanze vanno in giro senza medici. Stiamo, infine, ricostruendo il Dipartimento della Salute della Regione e stiamo accelerando il Piano operativo, che ci permetterà di spendere le risorse europee del Pnrr destinate alla sanità e all'assistenza territoriale". (ANSA).