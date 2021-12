Musei: Rossana Baccari direttore Galleria nazionale Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 02 DIC - Rosanna Baccari, 46 anni, é Il nuovo direttore della Galleria nazionale di Cosenza. Architetto e dottore di ricerca in Conservazione dei Beni architettonici e ambientali, Rossana Baccari è laureata in Architettura e Storia e Conservazione dei Beni architettonici e ambientali. Ha iniziato la sua attività professionale nel Ministero della Cultura nel 2012, lavorando nella Soprintendenza di Cosenza per proseguire alla Direzione regionale dei musei, dove è responsabile dell'area tecnica e direttore della chiesa di San Francesco d'Assisi di Gerace, della Cattolica di Stilo e della Fortezza Le Castella.

"La Galleria nazionale di Cosenza - è detto in un comunicato - ha sede a Palazzo Arnone, maestoso edificio costruito nel Cinquecento nel centro storico della città. Istituita nel 2009, accoglie opere di pittori calabresi del XVI e XIX secolo, come Pietro Negroni, Marco Cardisco, Francesco Cozza e a suggellare lo storico legame culturale della Calabria con Napoli, anche opere di artisti partenopei che hanno influenzato la pittura locale. Di grande interesse è il nucleo costituito dalle opere di due protagonisti del '600, Mattia Preti e il napoletano Luca Giordano". (ANSA).