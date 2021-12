Mostra green pass di un altro per prendere volo, denunciato

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 02 DIC - Ha esibito il green pass di un'altra persona per cercare di raggirare i controlli all'aeroporto di Lamezia Terme ed imbarcarsi su un volo per Milano Malpensa. Il suo tentativo, tuttavia, non è riuscito e così l'uomo, un 30enne, è stato denunciato per sostituzione di persona. L'incongruenza non è passata inosservata ad un agente della Polizia di Frontiera presente al varco di accesso delle partenze, dove, il personale della Sacal verifica le carte d'imbarco ed i green pass di tutti i passeggeri.

Gli ulteriori accertamenti effettuati dagli operatori della Polizia hanno consentito di delineare il proposito del passeggero di utilizzare illegittimamente la certificazione verde di un'altra persona per superare i controlli anticovid ed imbarcarsi sul volo diretto a Malpensa. (ANSA).