Maltrattamenti a moglie e figli minori, arrestato 52enne

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 DIC - Avrebbe sottoposto con regolarità ad una lunga serie di maltrattamenti moglie e figli.

Un uomo di 52 anni, I.M., residente in un comune della provincia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale reggino su richiesta della Procura.

Le indagini hanno fatto emergere le vessazioni alle quali l'uomo sottoponeva con frequenza quasi quotidiana moglie e figli minori nel contesto di una relazione caratterizzata da alti e bassi a seconda del suo umore. La donna, da tempo, era bersaglio di ingiurie, minacce, percosse e comportamenti ossessivi tali da limitarne la liberta di movimento. Condizioni che riguardavano anche i figli tanto che, per fini punitivi, il cinquantaduenne avrebbe segregato i propri congiunti all'interno della cucina dell'abitazione, per circa 10 ore, staccando persino la corrente elettrica. La violenza veniva esercitata anche impedendo alia moglie di vedere i propri familiari e limitandola negli spostamenti. Condotte che solo dopo molto tempo, la donna si è determinata a denunciare ormai stanca ed esasperata dalle continue vessazioni subite.

I.M. è stato allontanato dall'abitazione familiare e collocato in regime di arresti domiciliari in un'altra dimora. (ANSA).