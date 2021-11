Covid: nuovo aumento ricoveri in Calabria, tre le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 30 NOV - Nuovo aumento di ricoveri ospedalieri da Covid 19 in Calabria. Dopo i 7 di ieri - nel saldo tra dimissioni e ingressi - sono 5, nelle ultime 24 ore, i nuovi degenti in area medica con il totale che sale a 129, cifra che pone la regione vicina alla soglia critica del 15% di occupazione dei posti letto, visto che ieri la percentuale era già del 13%. Lieve aumento, di una unità, anche nei ricoveri in terapia intensiva (17). Tre le vittime con il totale che arriva a 1.499.

I nuovi contagi sono 285 (ieri 146) ma con ben 5.000 tamponi in più (7.348 quelli processati, il numero più alto raggiunto finora), il che porta il tasso di positività a scendere dal 5,75 al 3,88%. I casi attivi sono 4.414 (+135), gli isolati a domicilio 4.268 (+129) ed i nuovi guariti 147. Ad oggi i tamponi fatti sono stati 1.433.031 con 92.936 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 329 (17 in reparto, 8 in terapia intensiva, 304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.830 (11.664 guariti, 166 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.642 (56 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.580 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.945 (27.267 guariti, 678 deceduti). Crotone: casi attivi 162 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.911 (8.792 guariti, 119 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.759 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.713 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.311 (30.891 guariti, 420 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 387 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.155 (7.049 guariti, 106 deceduti). (ANSA).