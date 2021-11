Maltempo: a Cosenza smottamenti e scantinati allagati

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Piccoli smottamenti in zone già colpite da dissesto idrogeologico a Cosenza a causa delle incessanti piogge. La pioggia ha anche reso impraticabile l'accesso al liceo classico Bernardino Telesio, a due passi dal teatro Rendano, con la scalinata che è diventata una vera e propria cascata. Diverse le segnalazioni dei cittadini ai vigili del fuoco soprattutto per scantinati e locali a livello strada allagati. Intanto, in Sila è arrivata la prima neve, imbiancate le vette dell'altopiano cosentino. (ANSA).