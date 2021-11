Violenza donne: carabinieri Vibo eseguono 2 misure cautelari

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 27 NOV - I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito, sulla scorta di indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica, Camillo Falvo, e dal sostituto Cecilia Rebecchi, due misure cautelari emesse dal Gip in relazione ad altrettanti episodi di maltrattamento e violenza contro le donne.

Le indagini sono state svolte dalle Compagnie di Vibo Valentia e Tropea "dopo che le vittime - riferisce una nota stampa dell'Arma - hanno trovato il coraggio di denunciare le violenze subite fra le mura domestiche da uomini violenti".

Ad un 40enne, che nel frattempo si é trasferito fuori dalla Calabria, i carabinieri hanno notificato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, l'ordinanza dispone che il presunto responsabile delle violenze debba stare a una distanza non inferiore ai 250 metri in caso di incontro fortuito in luogo pubblico e non inferiore a cinquanta metri nei luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa.

Nei confronti di un 38enne di origine marocchina è stato imposto l'allontanamento dalla casa familiare. (ANSA).