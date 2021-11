Sla: incontro a Reggio Calabria con l'avvocato Farina

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 NOV - Si é svolto nell'Aula magna del liceo scientifico "Vinci" di Reggio Calabria un incontro con l'avvocato cosentino Giuseppe Farina, che dal 2017 combatte con la Sla. Farina, nel corso dell'incontro, ha presentato il suo libro "E poi l'anima mi chiese un altro viaggio", il cui ricavato delle vendite, per volontà dell'autore, sarà destinato all'Aisla, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per contribuire ai progetti territoriali e alle attività di supporto portate avanti dal sodalizio in Calabria.

"Momenti di incontro come questo - ha detto Francesca Genovese, consigliere nazionale di Aisla - aiutano ad avvicinare i ragazzi al mondo e alle pratiche della solidarietà. Oggi più che mai i giovani hanno bisogno di comprendere che si può partecipare attivamente alla costruzione del bene comune. La testimonianza dell'avvocato Farina ci ricorda il valore di una società che dovrebbe prendere sempre più coscienza delle proprie fragilità e con le quali avviare un confronto costante e attento. Ciascuno nel proprio ruolo deve fare la sua parte per una 'società della cura' che, così come per la Sla, sia capace di rispondere concretamente alla complessità della malattia, garantendo il diritto ad un' adeguata assistenza sanitaria e sociale. Percorsi oggi quasi inesistenti in Calabria, ma che ci auguriamo incontrino nuova consapevolezza e attenzione da parte del nuovo governo regionale." L'incontro si é aperto con il saluto dell'ex dirigente del liceo Giusy Princi, da qualche giorno vice presidente della Regione.

Carico di emotività l'intervento dell'avvocato Farina, che ha risposto alle numerose domande degli studenti cercando di trasmettere tutte le sensazioni che l'hanno portato a scrivere il libro. (ANSA).