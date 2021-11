Migranti:Alarm phone,200 in pericolo al largo della Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 27 NOV - "Siamo in contatto con una barca con a bordo circa 200 migranti che sono in pericolo a 81 miglia dalla costa orientale della Calabria". Lo scrive su twitter Alarm Phone, la piattaforma che aiuta i migranti nel Mediterraneo creata nel 2014 dopo un naufragio a Lampedusa.

"Onde molto alte ed una tempesta in corso - aggiunge Alarm Phone - mettono a rischio la vita delle persone che sono a bordo della barca. Le autorità sono informate, ma si rifiutano di farci sapere se andranno a soccorrerle. I migranti, tra cui ci sono 15 bambini, sono nel panico perché la situazione in mare è estremamente critica e stanno imbarcando acqua".

Infine, un appello alla Guardia costiera: "non lasciateli affogare!". (ANSA).