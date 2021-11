Covid: Calabria, tre nuovi ricoveri nelle rianimazioni

(ANSA) - CATANZARO, 27 NOV - Ci sono tre nuovi ricoveri per Covid nei reparti di rianimazione della Calabria. Sono due nell'ospedale di Catanzaro ed uno in quello di Cosenza. Per quanto riguarda i reparti di cura, i nuovi ricoveri sono due.

C'é stato un altro decesso, che porta il porta il totale dei morti a 1.492. I nuovi contagiati sono 279, 7 in più rispetto a ieri (totale 92.269). I tamponi effettuati sono stati 4.800 (1.417.981 in totale). Il tasso di positività é il 5,81%, lo stesso di ieri. I casi attivi sono 4.130, con un aumento di 144, mentre gli isolati a domicilio sono, complessivamente, 3.999 (+139). I nuovi guariti raggiungono quota 134 (totale 86.647).

Questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria e riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 320 (16 in reparto, 7 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.756 (11.591 guariti, 165 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 1.496 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.440 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.922 (27.248 guariti, 674 deceduti).

- Crotone: casi attivi 190 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.846 (8.728 guariti, 118 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.601 (37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.561 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.156 (30.736 guariti, 420 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 367 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 358 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.119 (7.014 guariti, 105 deceduti). (ANSA).