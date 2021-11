Baratto in Calabria,pizze in cambio prodotti chilometri zero

(ANSA) - GUARDAVALLE, 24 NOV - Un vero e proprio baratto: pizze, ma anche pranzo e cena, gratis in cambio di prodotti enogastronomici a chilometri zero. E' l'iniziativa promossa da un ristoratore di Guardavalle marina, nel Catanzarese, Nicola Galati, titolare del ristorante-pizzeria "Borgorosso".

Vino, olio, farine, uova, formaggi, funghi, pomodori, fagiolini, patate, persino polli e conigli, sono i prodotti che possono essere portati a Galati per potere gustare gratuitamente una delle sue pizze. "Un modo originale - dice il ristoratore - per garantire alla clientela, anche a quella di passaggio, la sicurezza e il gusto della migliore cucina tradizionale calabrese".

L'iniziativa si collega alla "Settimana del baratto", svoltasi dal 15 al 21 settembre, nel corso della quale numerosi bed & breakfast hanno aperto le loro porte ai viaggiatori in cambio di beni e servizi. Ma a Guardavalle il baratto punta a durare tutto l'anno. (ANSA).