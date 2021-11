Picchia convivente 15enne incinta, arrestato 32enne

(ANSA) - TREBISACCE, 23 NOV - I carabinieri della Stazione di Trebisacce hanno arrestato un 32enne di origine romena per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della giovanissima convivente, appena 15enne, originaria di Castrovillari. I due convivevano dal giugno 2020 in un appartamento a Trebisacce. Già dalla scorsa estate, secondo quanto sarebbe emerso, il giovane avrebbe manifestato atteggiamenti violenti nei confronti della ragazza picchiandola in più occasioni nonostante fosse incinta. L'ultimo episodio, secondo l'accusa, risale al 14 novembre scorso quando, al culmine dell'ennesima lite, il 32enne avrebbe picchiato la compagna con una paletta, per poi scagliarle contro una sedia e procurandole una frattura scomposta di una costola. Dopo questo episodio, la 15enne, accompagnata dalla sua tutrice, si è recata in caserma e ha denunciato ai carabinieri le continue percosse e le vessazioni fisiche e psichiche subite da parte del compagno.

La ragazza, dopo la denuncia, è stata trasferita in una casa rifugio per le donne vittime di violenza, mentre le indagini dei carabinieri della Stazione di Trebisacce, coordinate dalla Procura di Castrovillari, hanno consentito di ricostruire i vari episodi di violenza susseguitisi dal giugno 2020 fino a quando la giovane ha trovato la forza e il coraggio di denunciare. Il trentaduenne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto ai domiciliari. (ANSA).