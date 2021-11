Incendi auto e furti in appartamenti, Cc arrestano 2 uomini

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 23 NOV - Avrebbero incendiato diversi veicoli oltre a commettere furti in abitazioni e aziende agricole in molti centri dell'alto ionio cosentino. Due uomini, entrambi di 29 anni e di nazionalità romena, sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Castrovillari, per associazione a delinquere armata dedita ai reati contro il patrimonio.

Nell'ottobre scorso un altro cittadino romeno era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile degli stessi reati e appartenente allo stesso gruppo criminale. Con lui era finito in carcere anche un uomo di nazionalità italiana, di 49 anni responsabile degli stessi reati e trovato in possesso di mille litri di carburante di verosimile provenienza illecita. Il gruppo, sgominato grazie a servizi di pedinamenti e controlli, secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe responsabile di svariati furti commessi in diversi comuni dell'Alto ionio cosentino, nonché di vari incendi a veicoli perpetrati nell'area urbana di Corigliano. (ANSA).