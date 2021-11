Covid: aumentano in Calabria i ricoverati, nessuna vittima

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - Torna a salire il numero dei degenti per Covid 19 in Calabria. Nel saldo tra ingressi ed uscite, nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi ricoverati in area medica (119) e uno in terapia intensiva (12). In compenso, nello stesso lasso temporale, non si registrano vittime il cui totale resta 1.483. In crescita anche il tasso di positività che passa dal 4,07 al 4,39%. I nuovi casi sono 123 contro i 148 di ieri, ma con un numero di tamponi processati decisamente inferiore. I casi attivi sono 3.842 (+51), gli isolati a domicilio 3.711 (+43) ed i nuovi guariti 72. Ad oggi sono stati fatti 1.392.058 tamponi con 91.082 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 302 (12 in reparto, 6 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11633 (11470 guariti, 163 deceduti). Cosenza: casi attivi 1495 (52 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1439 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27655 (26984 guariti, 671 deceduti).

Crotone: casi attivi 177 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8764 (8646 guariti, 118 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1414 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1373 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30836 (30419 guariti, 417 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 330 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 321 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7017 (6913 guariti, 104 deceduti). (ANSA).