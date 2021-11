Covid: Calabria, contagi in calo (162) ma cinque decessi

(ANSA) - CATANZARO, 19 NOV - Sono 162 i nuovi contagi (erano 198 ieri) riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. In calo di oltre un punto il tasso di positività che dal 4,01 scende al 2,96% con 5.472 tamponi eseguiti. Cinque i decessi, avvenuti nelle scorse settimane, tre dei quali provincia di Cosenza e una ciascuno nel crotonese e nel reggino, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.479 vittime. Diminuzione sensibile anche per i ricoverati nei reparti di cura, -11 (111), mentre ci sono due ingressi in più nelle terapie intensive (12).

Si contano anche 259 guariti (85.415); gli attualmente positivi diminuiscono di 102 (3.687) così come gli isolati a domicilio, -91 (3.564).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri sull'epidemia comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.380.705 e le persone risultate positive 90.581.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 291 (11 in reparto, 5 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.1611 (11.449 guariti, 162 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1.470 (48 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.417 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 27.558 (26.890 guariti, 668 deceduti); Crotone: Casi attivi 170 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.740 (8.622 guariti, 118 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.330 (35 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.293 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 30.690 (30273 guariti, 417 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 303 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 294 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.960 (6.856 guariti, 104 deceduti). (ANSA).